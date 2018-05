Fodboldklubben FC Midtjylland har forstærket sig med forsvarsspilleren Erik Sviatchenko.

I en pressemeddelelse, som Herning Folkeblad beskriver, oplyser klubben, at den 26-årige forsvarsspiller er købt fri i skotske Celtic.

- Jeg er stolt af og glad for, at FC Midtjylland med sin ageren i denne handel har vist, at de virkelig gerne vil mig. Klubben har modelleret mig både som menneske og fodboldspiller, og på samme måde har jeg forsøgt at give noget tilbage både som menneske og fodboldspiller.

- Vi går en spændende tid i møde, og jeg glæder mig til igen at være en del af et miljø, som hviler på mange af de værdier, jeg også rummer, siger Erik Sviatchenko i pressemeddelelsen.