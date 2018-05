Odense HC tabte kampen om guldet med et enkelt mål. Og selv om de orangeklædte spillere er enormt skuffede, er der også optimisme at spore i truppen. Finalerne kan bruges i klubbens langsigtede planer.

- Det er ekstremt skuffende. Vi er alle sammen virkelig kede af det. Især fordi det ender med, at vi taber med bare ét mål. Jeg synes ellers, at vi kæmper virkelig godt og er bedst i store dele af kampen. Men vi kan ikke skyde skylden på andre end os selv. Vi smider nogle dumme bolde væk til sidst og brænder for meget. Derfor kunne vi ikke vinde, lød det fra den unge playmaker.

- Det er sindssygt ærgerligt. Vi mangler noget kynisme i de situationer, hvor vi har føringer. Vi får ikke scoret på vores chancer og giver lette mål væk til København. Og så er det ærgerligt, at vi kommer så dårligt ud af første halvleg, for det gav København en følelse af, at de kunne være med i dag, lød det fra Kathrine Heindahl.

Mie Højlund gav dog også udtryk for, at finalekampene kan blive værdifuld erfaring for Odense HC. Uanset det skuffende facit.

- Det betyder meget for os som hold at kunne stå sammen i en presset situation som denne her. Når vi ser tilbage på det om et par dage, er jeg sikker på, at vi har lært meget af det. Det kan vi tage med os, sagde Mie Højlund.

Overvejelser, som også cheftræner Jan Pytlick gjorde sig. Han sagde efter kampen, at han egentlig mente, at hans hold havde været bedst i dele af opgøret, og at det efter hans opfattelse lige så godt kunne være blevet til guld fremfor sølv. Men netop betydningen af små marginaler, atmosfæren i en stor finale og det medfølgende pres, er noget, odenseanerne kan tage med som vigtig viden, mener Jan Pytlick.

- Vi kan bruge det her til rigtig meget. Det er en super proces for vores hold at spille de her kampe. Især for alle dem, som har stået i en finale for første gang, vurderer cheftræneren.

Erfaringen fra den skuffende finale kan Odense HC-holdet passende gøre brug af til efteråret, når en ny sæson med blandt andet europæiske Champions League-kampe venter de orange.