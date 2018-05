hejse kro

Fredericia: Hejse Kro og Konferencecenter Aps har genvundet retten til at bruge domænenavnet hejsekro.dk.

I en periode fik man ellers en blank hjemmeside, når man indtastede web-adressen. Virksomheden Cyanit Aps i Fredericia, ville nemlig ikke overdrage domænet til kroen, før en gammel gæld var betalt. Den tidligere krofatter på Hejse Kro, Per Elkjær, havde stillet domænenavnet som sikkerhed for et beløb, som Cyanit havde til gode.

“ Det er vigtigt at have domænet. Det hører til kroen. Nu kan vi lave en hjemmeside, der kører på dk-domænet, og så dukker det op i søgemaskinerne på den rigtige måde. Michael Nielsen, forpagter, Hejse Kro

30. maj 2017 gik Hejse Kro konkurs og lukkede. Siden genåbnede stedet under det nye driftsselskab, som altså har fået retten til domænenavnet. Det afgjorde Klagenævnet for Domænenavne i en afgørelse 11. april, efter at forpagter Michael Nielsen fra Hejse Kro klagede over det fredericianske it-selskab Cyanit.

- Inklagede (Cyanit Aps, red) har ikke over for klagenævnet godtgjort eller sandsynliggjort, at denne har et krav mod hverden den nye ejer af Hejse Kro eller klageren, skriver nævnet i afgørelsen.