Der gik et gys gennem Liverpools fans, da superstjernen Mohamed Salah lørdag aften måtte lade sig udskifte i finalen i Champions League.

I opgøret mod Real Madrid måtte Salah trække sig med smerter i den ene skulder, efter at han var i nærkamp med Real-forsvarsspillerne Sergio Ramos.

Herefter var det ikke blot en sag for fans af Liverpool men alle andre fodboldfans, da der opstod tvivl om, hvorvidt Salah vil blive klar til VM-slutrunden i Rusland.

Søndag lød der så positive toner fra spilleren selv.

- Det var en meget hård nat, men jeg er en fighter. På trods af alle odds, så er jeg overbevist om, at jeg kommer til Rusland for at gøre jer alle stolte. Jeres kærlighed og støtte vil give mig al den styrke, jeg har brug for, skriver Salah på Twitter.

Skaden opstod, efter at Ramos holdt fast i Salahs højre arm, og da de to faldt, landede Salah hårdt på sin venstre skulder.

Efter at have modtaget behandling på banen forsøgte Salah at spille videre, men han måtte opgive og grædefærdigt forlade banen og Champions League-finalen, der endte 3-1 til Real Madrid.

Efter kampen vurderede Liverpool-manager Jürgen Klopp, at skaden var alvorlig.

Søndag meddelte fodboldforbundet i Egypten også via Twitter, at man ser optimistisk på muligheden for at få Salah med til VM.