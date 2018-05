Hjørring-klubben Vendsyssel FF er for første gang i klubbens historie rykket op i Alka Superligaen efter en samlet 3-1-sejr over Lyngby i to playoffkampe.

Det betyder masser af ekstra arbejde til direktør Mogens Krogh.

- Men skide være med det. Det tager jeg gerne med.

- Organisationen skal udbygges, vi skal have flere hænder om opgaverne, og den proces er vi allerede godt i gang med.

- Men jeg hæfter mig samtidigt ved, at vi har et dygtig fodboldhold, der kan være med på dette niveau. Holdet er, hvor det skal være, siger en glad Krogh og fortsætter:

- Vi hentede 16 nye spillere sidste sommer, men har allerede nu vist, at vi kan spille med. Det giver mig en stærk tro på, at vi kun bliver endnu bedre i fremtiden.

Ifølge Vendsyssel-chefen er klubben på mange områder gearet til livet i Superligaen, men stadionet i Hjørring er dog for lille til at opfylde kravene til holdene i den bedste række.

- Jeg har et møde med kommunen om et par dage, og så må vi se at få løst det på en god måde, siger Krogh.

Vendsyssel sagde i starten af maj farvel til Erik Rasmussen og forfremmede assistenten Jens Berthel Askou til ny cheftræner.

- Jeg vil gerne rose og kreditere Erik for oprykningen. Det er langt hen ad vejen ham, der har bygget holdet op.

- Jens Berthel og jeg har gjort arbejdet færdig, men Erik fortjener stor kredit og et stort tillykke, siger Krogh.

Krogh har ud over sine opgaver som direktør også fungeret som assistenttræner i de seneste uger. Fremover skal han dog kun være direktør, da Mike Tullberg er hyret som ny assistent.