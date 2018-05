Byrådet har to dage til at søge om dispensation fra strandbeskyttelsen på ti små havne i kommunen. Tirsdag skal de sige ja eller nej, og begge valg får store konsekvenser.

Svendborg: Politikerne skal tirsdag på byrådsmøde sige ja eller nej til at ansøge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelsen på havnearealer og områder mellem havne og nærliggende byer. Forvaltningen har udarbejdet en model, hvor man søger dispensation for ti små havne i kommunen, men politikerne er ikke helt sikre på, hvad de egentlig synes om det. De ti havne RantzausmindeThurø v. Mejerivej



Thurø v Snævringen



Hjortø



Skarø



Drejø Gl. Havn



Drejø færgehavn



Lundeborg Erhvervshavn (både kommunalt og privat ejet)



Vesterrøn (privat ejet)



Ballen. (privat ejet) Sagen har ikke været i fokus, siden muligheden opstod i forbindelse med den nye naturbeskyttelseslov i 2017, og forvaltningen fik først et forslag klar til politikerne i april. Lige meget, hvad byrådet når frem til tirsdag, kan det få store konsekvenser. Det får nemlig kun denne ene mulighed for at søge dispensation, og det skal gøres inden 1. juni - altså inden fredag. To dage efter mødet. Så det er i sidste øjeblik, det når på dagsordenen, kan man sige. “ Vi har haft den beskyttelse af vore kyster i 100 år. Skal den gå fløjten sådan lige med et pennestrøg? Flemming Madsen, S Siger politikerne ja til at sende ansøgningen af sted, vil der åbne sig muligheder for at bygge nyt på havnen og de omkringliggende arealer. Også proceduren for byggeansøgninger bliver nemmere, da de kun behandles kommunalt. Siger politikerne nej, forbliver reglerne, som de er i dag med en strandbeskyttelseslinje, og det bliver ulige sværere at få lov at bygge ved havnene.

Madsen: Nok et nej

Flemming Madsen, S, var med til at sende sagen videre til byrådet, da den i sidste uge var på dagsordenen i Teknik- og Erhvervsudvalget, hvor han er formand. - Det kan være en beslutning, der har meget langtrækkende konsekvenser, og det er derfor, der ikke bare lige skal nikkes ja til den. Det er for vigtigt til det, forklarer han. Selv er han slet ikke vild med tanken om at gøre havneudviklingen til et udelukkende lokalt anliggende. - Jeg har i hvert fald store betænkeligheder ved at sige ja til det her. Jeg er stadig der, hvor hensynet til vore kyster vejer tungest. Hvis vi siger ja, risikerer vi at havne et sted, som jeg ikke tror, ret mange af os ønsker. Flemming Madsen frygter også, at der med en dispensation kan opstå strid i befolkningen. - Vi ved jo, at mennesker kan være meget kreative, og hvis der åbnes muligheder for at bygge, er der også nogle, der vil benytte sig af det. Og så er spørgsmålet, hvad det kommer til at betyde, hvis vi kigger 10, 20 eller 30 år frem i tiden? Jeg kan godt forestille mig, hvad ikke bare vi, men også fremtidige generationer af politikere vil blive udsat for af pres, siger han. - Spørgsmålet er også, om det overhovedet er særlig hensigtsmæssigt - både for dem, der ønsker, der skal ske noget på kysterne, og for dem der ikke ønsker, at der skal ske noget. Det kan jo give nogle voldsomme konflikter i befolkningen, frygter han. Han synes, at det fungerer fint i dag, hvor kysterne er beskyttet ved lov. - Vi har for eksempel lavet toiletskure på Skarø og Hjortø inden for de senere år. Så tingene kan jo godt lade sig gøre, som reglerne er i dag. Så hvorfor sende det signal, at nu er der muligheder for alt muligt - ferieboliger, tivolier, saunaer, grejskure, klubhuse ... Det signal ønsker jeg ikke at sende, siger Flemming Madsen. - Vi har haft den beskyttelse af vore kyster i 100 år. Skal den gå fløjten sådan lige med et pennestrøg? Nej.

Nykjær: Helt sikkert ja