Landsindsamling for Læger Uden Grænser resulterer i fem millioner kroner, der primært skal bruges i DRCongo.

4000 frivillige over hele landet har søndag samlet ind til Læger Uden Grænsers arbejde i konfliktramte og sygdomsplagede områder rundt om i Verden.

I alt har danskerne lagt cirka fem millioner kroner i indsamlingsbøtterne. Størstedelen af pengene skal i år gå til bekæmpelse af den smitsomme sygdom ebola i det centralafrikanske land DRCongo.

Det fortæller Læger Uden Grænsers direktør, Jesper Brix.

- Der er lige nu et udbrud af ebola. Det er godt nok det niende udbrud i DRCongo, men denne gang har det spredt sig til en vigtig handelsby i regionen, siger Jesper Brix.

Han henviser til storbyen Mbandaka i den vestlige del af DRCongo.

Direktøren forklarer, at risikoen for spredning af ebola i og fra byen er særligt stor, fordi det er svært at kontrollere tætbefolkede områder, og fordi mange mennesker fra omkringliggende lande rejser til og fra Mbandaka.

- Vi er ekstremt bekymrede for, at det kan sprede sig voldsomt, siger han.

Ebola er dukket op med jævne mellemrum siden det første udbrud af sygdommen blev registreret tilbage i 1976.

Ebola er en meget smitsom virussygdom med høj dødelighed, og et udbrud kan derfor hurtigt komme ud af kontrol. Det skete i Vestafrika i 2014, hvor det hidtil største ebolaudbrud fandt sted.

Jesper Brix fremhæver da også udbruddet - eller epidemien - for snart fire år siden som det store skrækeksempel.

- Vi har iværksat en massiv indsats for at bekæmpe ebola, så det ikke lige pludselig bliver et nyt "Vestafrika 2014", siger han.

Selv om årets landsindsamling har indbragt lidt færre penge end sidste års indsamling, takker Læger Uden Grænser for borgernes bidrag.

- Alt i alt kan vi være godt tilfredse med den opbakning, vi har fået. Både fra dem, der har samlet ind, og dem, der har støttet vores arbejde, siger Jesper Brix.

Mens størstedelen af de indsamlede kroner går til arbejdet i DRCongo, vil de resterende penge gå til Læger Uden Grænsers andre projekter i eksempelvis Syrien, Den Centralafrikanske Republik og Yemen.