Forestillingen var tæt fra start til slut og blev afgjort på små marginaler. Odense HC havde ellers momentum i store perioder, og de orange kunne have distanceret sig fra hjemmeholdet i første halvleg, hvor udeholdet førte med fire og havde mulighed for mere.

Det var ellers Odense HC, der kom bedst fra start i kampen, da Stine Jørgensen scorede i kampens første minut. Så fulgte en periode, hvor begge hold smed bolden væk i angrebsfasen og manglede kynisme, indtil Mette Tranborg udbyggede føringen efter en håndfuld minutter.

Odense HC-defensiven spillede sit karakteristiske, hårde forsvarsspil, og gæsterne betonede generelt fysik og fight over hele banen. Københavnerne svarede tilbage med hurtige kontrastød, som Odense HC havde svært ved at gardere sig imod.

I det åbne spil forsøgte de orange sig med tålmodigt angrebsspil. Det virkede fint fra start.

Ved et par sikre straffescoringer af Nadia Offendal og flere mål af de to skydeglade backprofiler Stine Jørgensen og Mette Tranborg førte udeholdet 7-4 efter 12 minutter. Og gæsterne fortsatte med at være i front med et par mål eller tre i et stykke tid - særligt fordi hjemmeholdet manglede effektivitet i offensiven.

Efter 16 minutter førte Odense HC endda med fire. Et kritisk tidspunkt i kampen for københavnerne, som måtte anstrenge sig for at hænge i. Men det lykkedes dem.

Takket været et par gode redninger fra Johanna Bundsen, en stribe hurtige omstillinger orkestreret af den veloplagte, vævre playmaker Mia Rej og flot paradespil i København-defensiven holdt de sortblusede kampen åben.

Til stor glæde for flertallet i den finalestemte fanskare i Frederiksberg Hallen, der med klappølser, trommer og båthorn pressede de orange, hver gang de var på bolden.

For Odense HC hjalp et par udvisninger og to brændte straffekast fra Nadia Offendal ikke. Gæsterne mistede pusten, og tre minutter før pausen kom København foran for første gang i opgøret. Holdene gik til pause med en 12-11-føring til holdet fra hovedstaden.