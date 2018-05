Det var en hård omgang for unge og rutinerede, da de skulle overvære guldceremonien, og det blev tydeligt, da de forlod banen.

- Man ved aldrig, hvornår man igen står i en DM-finale, så det er med at give alt man har i jagten på guldet, havde Pytlick sagt i den lange uger op til DM-finalen, hvor Odense skulle ud i både tre semifinaler og finaler, før mesterskabet var fordelt.

Også rutinerede Kamilla Kristensen var hårdt mærket og ilede ned i omklædningsrummet, og træner Jan Pytlick var en af de første til at forlade hallen og gå ned i gangene under tribunen for at fordøje skuffelsen. Pytlick har naturligvis oplevet mange store finaler og for det meste glæder - men også tilsvarende skuffelser.

Spillere som Freja Cohrt havde svært ved at skjule nedturen, og det samme havde unge Mie Højlund i hendes første DM-finale, hvor det afgørende forspring havde været så tæt i flere faser af finalen.

Odense HC-spillerne modtog deres sølvmedaljer, mens de trods alt stadig blev fejret af de inkarnerede fans, og der var en vis stolthed over sæsonen, men da spillerne forlod banen og gik ned i omklædningsrummet var minerne forstenede og ansigterne tomme.

De tomme blikke, og de slet skjulte tårer i både øjenkroge på kinderne mange minutter efter slutfløjtet sagde alt om den bitre stund, og igen blev det afsløret, at netop følelserne er en stor del af kvindehåndbolden i sådan en finale - både under og lige efter kampen.

Mens København-spillerne blev tiljublet af det voldsomt entusiastiske publikum, kunne Odense-spillerne i baggrunden, at både guldet og en lang sejrsfest tilbage i Odense var blevet blæst væk i slutfasen.

Odense HC-formand Jørn Bonnesen, der naturligvis også er en væsentlig aktionær, var på samme vis mærket, men bevarede dog den professionelle facade.

- Naturligvis er jeg meget skuffet. Men når det så er sagt, er jeg også meget stolt over denne sæson, hvor vi trods alt er nået meget langt i forhold til tidligere. Der er ydet en enorm indsats af alle i klubben, lige fra træner til spillere og til ledere, sagde Bonnesen, der var formand for OB, da de stribede blev mester for sidste gang i 1989.

- Vi er jo godt med flere gange i kampen og er foran på vigtige tidspunkter, men brænder så på afgørende chancer. Det kunne være gået begge veje, sagde formanden, der på den kølige forretningsmæssige side godt ved, at kvalifikationen til Champions League via deltagelsen i DM-finalen er en vigtig præmie i denne sæson.

Direktør Mark Jespersen prøvede at være nøgtern:

- Der kommer en meget uævn fase i starten af 2. halvleg med mange udvisninger, og det bryder hele rytmen. Men vi må jo erkende, at det er og bliver de små forskelle, der afgør kampen, og vi kan ikke påstå, at Københavns sejr ikke var i orden, uanset hvor skuffede vi er. Når der er gået et par timer, vil den værste skuffelse trods alt være væk, sagde Jespersen.

Og så gik turen hjem til Odense og en mere rolig og simpel markering af slutfacit. Der var planlagt en hurtig seance på rådhuset, og borgmester Peter Rahbek Juel (S) var selv taget til finalen. Men kransekage og champagne blev det så ikke til.