On Robot, MIR og nu også Purple Robotics - de millioner af dollars, som amerikanske Teradyne lagde på Fyn for købet af Universal Robots, drypper i den grad fortsat ned på nye vækstspirer i det fynske robotmiljø. Seneste skud er Purple Robotics, hvor stifteren Lasse Kieffer har investeret nogle af de penge, han fik i UR-handlen.

- Det var lidt et lucky punch, siger han i dag.

Han bad om tariffen som nyuddannet robotingeniør, men UR-stifterne tilbød ham i stedet en reduceret løn og en mindre ejerandel i UR. Et tilbud som viste sig at være mange penge værd i 2015.

Gruppen af oprindelige store og små ejere af UR har nemlig brugt pengene på at udvikle nye robotvirksomheder i klyngen i Odense.

Selv om amerikanske Teradyne købte robotvirksomheden Universal Robots, da de i 2015 lagde en check på i alt 2,3 milliarder kroner, så fik de mange dollars ikke kun betydning for Fyns største robotvirksomhed.

Mobile Industrial Robots, On Robot og nu også Purple Robotics.

Purple Robotics har netop lanceret firmaets produkt - en vakuum-baseret griber til netop UR-armen, hvor man med hjælp af luft og sugekopper kan flytte emner.

Selv om andre som Enrico Krog Iversen, der bl.a. har investeret i On Robot, og Thomas Visti, der investerede i bl.a. Mobile Industrial Robots og On Robot, fik flere dollars i UR-handlen, så fik Kieffer også nok penge ud af Teradyne-handlen til, at han kunne sikre udviklingen af griberen i Purple Robotics.

- Det er mig, der har investeret i virksomheden, siger Lasse Kieffer, som i dag har den største ejerandel i virksomheden, hvor hans to medstiftere Henrik Tillitz Hansen og Peter Nadolny Madsen har resten af firmaet.

Mobile Industrial Robots er for nylig også blevet opkøbt af amerikanske Teradyne for 1,9 milliarder kroner, og også disse penge kan finde vej tilbage i det fynske robot og teknologimiljø. I hvert fald har bl.a. direktør og nu tidligere hovedaktionær i det firma, Thomas Visti, understreget, at han skal ud og finde nye oplagte investeringsmuligheder.