Vendsyssel FF rykker op i Superligaen for første gang i klubbens historie efter en 2-1-sejr i Lyngby.

Nordjyske Vendsyssel FF slog søndag Lyngby med 2-1 på udebane i Superligaens playoff-kampe og rykker dermed op i landets bedste fodboldrække for første gang i klubbens historie.

Opgøret var både højintenst og dramatisk. Lyngby havde et klart chancemæssigt overtag, men tillod sig undervejs blandt andet at brænde et straffespark ved stillingen 0-0.

Vendsyssel, der samlet besejrer Lyngby med 3-1 over to kampe, blev nummer tre i 1. division efter en god slutspurt og skal nu altså prøve kræfter med de bedste hold i Danmark efter sommerferien.

Lyngby rykker ud af Superligaen blot ét år efter, at klubben sidste sommer hentede bronzemedaljer efter en flot sæson som oprykker.

Nerverne sad helt tydeligt uden på tøjet af aktørerne på banen i søndagens skæbnekamp, ligesom de godt 5000 fremmødte skabte en stemningsmættet kulisse.

Det blev tacklet igennem på banen, og dommer Anders Poulsen måtte flere gange hive sit gule kort frem for at forsøge at dæmpe gemytterne.

Spillets kvalitet var svingende, men Lyngby havde stort mest initiativ gennem størstedelen af opgøret mod et godt organiseret nordjysk hold, der ikke tillod mange åbne chancer i mod sig.

Backen Michael Lumb og midtbanespilleren Jesper Christjansen havde de bedste muligheder i første halvleg, men skarpheden svigtede de rutinerede folk i afslutningsøjeblikket.

Ti minutter inde i anden halvleg kom hjemmeholdets straffespark efter klumpspil i Vendsyssel-feltet.

Midtbanespilleren Herolind Shala fik ansvaret for at eksekvere, men Vendsyssel-keeper Nikolai Flø reddede flot forsøget.

Og et kvarter senere lukkede kantspilleren Lucas Jensen så reelt opgøret, da han blev sendt af sted i en kontra, rundede Lyngby-kaptajn Mathias Tauber og sendte bolden i nettet.

Jeppe Kjær fik udlignet til 1-1 efter 80 minutter, men i overtiden udnyttede Mikael Anderson endnu et kontraløb og sikrede gæsterne en 2-1-sejr.

I overtiden modtog Lyngbys Michael Lumb det røde kort, så hjemmeholdet sluttede med ti spillere på banen.