Nu nærmer valget sig: Så er det tid til at tale Danmark ned - så man selv kan komme til

Det er måske en overdrivelse at sige, at alle varige fremskridt i Danmark skyldes et samarbejde mellem venstreorienterede borgerlige og højreorienterede socialdemokrater. Men der er så meget sandhed i overdrivelsen, at de fleste varige fremskridt i Danmark skyldes en vilje blandt Folketingets politikere til at høre efter, hvad modparten siger, og lave de kompromisser, der er nødvendige for, at et stort flertal kan se sig selv i en politisk aftale.

Det er ikke heroisk og storslået. Men det skaber stabilitet og varige fremskridt for de mange. Heller ikke dårligt. Det, vi har fået ud af at samarbejde gennem mange år, er et samfund, hvor det faktisk går vældig godt. Lav arbejdsløshed. Økonomisk vækst. Stigende realløn. En veluddannet befolkning, der lever længere og længere. Penge til miljø og grøn omstilling. Men så nærmer valget sig. Og så må man i gang med at tale Danmark ned. I hvert fald hvis man sidder i opposition, og gerne vil have regeringsmagten.

Det er sådan, man skal forstå Henrik Sass Larsens nye bog Exodus. Hvis han selv og hans parti skal til magten, er det nødvendigt at skabe en opfattelse af, at det går utrolig dårligt i Danmark. Ellers er der ingen, der kan indse behovet for et regeringsskifte. Det komiske opstår, når Sass Larsen indirekte bliver nødt til at kritisere sig selv. Den økonomiske kurs, der blev ført mellem 2011 og 2015, hvor regeringen blev ledet af Helle Thorning-Schmidt, var jo "VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand", som det hed i regeringsgrundlaget dengang.

At det går så godt i Danmark, som jeg har beskrevet ovenfor, skyldes, at der gennem en meget lang årrække er blevet ført en ansvarlig, økonomisk politik af skiftende regeringer. Det ville være helt naturligt, hvis Socialdemokratiet tog en del af æren for den økonomiske ansvarlighed, der har bragt os så langt. Men så bliver de jo aldrig regeringsparti. Derfor må de gøre to ting, der tilsammen er helt Monty Python-agtigt absurde: Først hævde - imod kendsgerningerne - at det går rigtig dårligt. Og bagefter fralægge sig ansvaret for det. Selvom den økonomiske politik, der blev ført af Løkke fra 2009 til 2011, af Thorning-Schmidt fra 2011 til 2015 og igen af Løkke fra 2015 til i dag (og som ikke er en fiasko, men en succes), så nogenlunde og i generelle træk er den samme. Men det absurde stopper ikke her.

Jeg har deltaget (og her forsøger jeg ikke at binde Dem noget på ærmet) i et samråd, hvor SF ville have den nuværende undervisningsminister til at forklare sig i forhold til lærerkonflikten i 2013 og den famøse lov 409, der fastlagde lærernes løn- og arbejdsforhold. Men hvem sad i regering, da beslutningen blev truffet? Det gjorde SF. Så i stedet for at ulejlige en LA-minister med at diskutere den lov 409, som hun absolut intet har at gøre med, kunne man have holdt et lukket møde i sit eget gruppeværelse. Det havde været mere rimeligt - og det havde sparet mange menneskers tid.

Og forleden deltog jeg i en forespørgselsdebat om personalepolitikken på det statslige område, også begæret af SF. Den handlede om, hvad regeringen havde tænkt sig at gøre ved det dårlige klima, der var opstået på de statslige arbejdspladser som følge af konflikten i 2013. Altså igen: Hvad regeringen havde tænkt sig at gøre ved de problemer, spørgerne på et tidligere tidspunkt selv havde skabt.

Man kan vælge at blive irriteret over alle de krumspring, oppositionen laver for at få regeringen til at tage sig dårligt ud, eller man kan more sig over det. Jeg foretrækker det sidste.