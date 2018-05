Ollerup, Vester Skerninge, Ulbølle: Det var lige ved og næsten, da fjernvarmeprojektet i de tre landsbyer, Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle i sidste uge blev bremset i Økonomiudvalget. Flere års sejt projektarbejde stødte endnu en gang mod forhindringer, og nu er borgerne bag initiativet nervøse for, om det er forfra igen.

Ifølge formand for projektet Erik Stoumann afviste udvalget at behandle den projektindstilling, som var godkendt og oversendt fra Miljø og Naturudvalget, fordi man ønskede at behandle hele projektet under ét - altså både projekt og finansiering med eventuel kommunegaranti.

“ vi skal have vores projektansøgning behandlet så hurtigt som muligt, og da den ikke har noget med finansieringen at gøre, så håber vi, at Økonomiudvalget vil tage den med på dets næste møde. Erik Stoumann, formand for Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarmeværk

- Det kan man måske også godt forstå, men jeg er overbevist om, at de ikke har været bevidst om de konsekvenser, det kan få for os. For alt andet lige, er det jo meget fornuftigt at tage det hele på en gang, men vi er bare nødt til at skille tingene ad, siger Erik Stoumann.

- Kommunegarantien havde vi oprindelig søgt om, fordi vi tænkte, at vi skulle finansiere projektet via Kommunekredit. Men da kommunen ønskede en ret høj provision på hele 3,8 procent, blev vi nødt til i stedet at kigge efter nogle billigere finansieringsmuligheder. Det er vi i gang med nu, og der er allerede to kreditforeninger, der har meldt positivt tilbage og sagt, at de kan finansiere projektet til en lavere rente - både med og uden kommunegaranti.

Erik Stoumann har nu bedt om et møde med borgmester, kommunaldirektør og økonomichef for at informere om nødvendigheden af at skille tingene ad og behandle projekt og finansiering hver for sig.