Bøstrup: Leo Janáceks sangcyklus, "Dagbog for en forsvundet" (1917-19) er en samling på 22 små sange, der i pianisten Julius Drakes forklaring handler om den unge mand, som arbejder hårdt på marken og her bliver betaget af sigøjnerpigen Zefka. Men hvis han følger sin forelskelse, vil hans forældre måske ikke vide af ham længere.

What to do? Med andre ord et rigtigt plot, som ellers mange gange kan være svære at få øje på i operagenren. "Dagbog for en forsvundet" kaldes da også et værk for piano, to stemmer og kor og er en kombination af kor, recitation og opera, skrevet som simple digte på tjekkisk dialekt for bedre at gengive, hvad der foregår i den unge uuddannede og udannede bondedrengs indre.

Dagbog for en forsvundet Bøstrup Kirke, søndagEkaterina Semenchuk, mezzosopran



Nicky Spence, tenor



Julius Drake, flygel



Kor fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Samtidig er det somom, Janàchek virkelig har siddet og har ladet sig inspirere af digteren Josef Kaldas ord - både ordlyden og meningen med ordene - mens han har komponeret. Musikken følger parallelt de sungne lyde og understreger samtidig følelses-stadierne.

Så selvom tenoren Nicky Spence synger på tjekkisk - uden sanghæfte - er der visuel hjælp at hente i hans kropssprog og tone.

Ingen er i tvivl om, hvornår han bogstaveligt oplyses indefra af synet af den forførende Zefka, ingen er i tvivl, når han knokler bag ploven, ingen er i tvivl om hans dybe overvejelser eller det vemod, der griber ham, da han har taget sin beslutning og siger farvel til familien.