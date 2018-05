Korinth: Pølserne snurrede på grillen, fadøllene skummede, og stemningen var i top, da der søndag var inviteret til vaskeægte fodboldfest i Korinth. Her skulle spillerne fra Korinths serie 3-hold - forstærket med et par spillere fra Vester Aaby - forsøge at holde stand mod superligatruppen fra OB. Cirka 350 mennesker var mødt op for at bakke op om arrangementet.

På sidelinjen havde 11-årige Jannick Skrynik Vilhemsen fra Verninge taget plads med sin slush-ice - og iført den stribede fantrøje.

- Jeg har været ude at se seks kampe med OB, fortalte han.

Egentlig var det en overraskelse, at han i dag skulle se endnu en OB-kamp.

- Men jeg gættede det, da min mor sagde, at det var noget med hvidt og blåt, grinte han.

Selv har han spillet fodbold siden han var tre både som målmand og angriber. Og han havde tænkt sig at benytte lejligheden til at få et par autografer med hjem fra sine store idoler: Anders K. Jacobsen og Sten Grytebust.

Det kom ikke som nogen stor overraskelse, at hjemmeholdet måtte se sig slået at en bedre modstander, og kampe endte 9-2. Men det ødelagde ikke den gode stemning, for efter slutfløjtet stillede spillerne op til fotografering og autografer.

Arrangementet foregik i regi af Øens Hold-samarbejdet.

- Det er hyggeligt at komme rundt, og vi håber, at vi kan give folk en god oplevelse. Det er en del af det at spille for OB, at man skal rundt og spille på øen, og her har været en rigtig god stemning, fortalte angriber for OB, Anders K. Jacobsen, mens han var i fuld gang med at signere kort og trøjer.

- Og så er det jo dejligt at slutte af med en sejr inden sommerferien, grinte han.