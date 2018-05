Flyvesandet/Bogense: Det er efterhånden blevet en god og mangeårig tradition, at de flotte gamle folkevognsrugbrød fra hele landet kommer til Nordfyn hvert år i juni. Det er ingen undtagelse i år, hvor omkring 30 af campingbusserne vil køre fra campingpladsen ved Flyvesandet til Bogense lørdag den 9. juni.

De ankommer i Bogense omkring klokken 11.15 og vil holde i gågaden frem til klokken 13.30.

Busserne kommer allerede til campingpladsen fredag aften og kører på rad og række til Bogense næste dag. Inden da gør de dog lige et stop ved Kjørup Hovedgaard for at få taget et fællesbillede på den enorme gårdsplads.

Morten Lindebo-Erlund fra Otterup er tovholder på dagen, og han lover at busserne vil komme til at holde fra Nordfyns Bank og så ellers i en lang række ned ad Adelgade.

Han siger desuden, at der kommer busser fra hele landet, og folk glæder sig til at besøge campingpladsen og Bogense hvert år.

- Det er et meget afslappende sted ved Flyvesandet. Det er også et pragtfuldt sted at komme kørende ind gennem skoven, siger han.

Også formand for Bogense Handelsstandsforening Per Maegaard glæder sig til at få besøg af busserne igen.

- Det gør, at kvinderne har lidt nemmere ved at lokke deres mænd med op i gågaden for at kigge på tøj, når der også er nogle flotte gamle biler at se på, siger han og griner.

Samme dag finder både Bogenseløbet og Havnens Dag i øvrigt sted, så der forventes at komme mange mennesker til Bogense i løbet af dagen.