Strandager / Otterup: Vejrudsigten lover sol og temperaturer op til 25 grader på lørdag, og programmet byder på workshops, der kan være gode for både hundeførere og trænere, fortæller Gitte Schmidt Pedersen fra Strandager Jagtforening. Hele dagen bliver der mulighed for at tilegne sig ny viden om emner som "ro-på-post", klikkertræning, rally, slæb og dirigering og meget mere.

Samtidig er et hold dommereleverklar til at give en uformel bedømmelse af hundens udseende med tilhørende ringtræning. På udstillingsområdet er der også mulighed for at øve juniorhandling, hvor der vil blive kåret forskellige vindere.

- Der er lagt en tidsplan, så man kan tilmelde flere workshops, hvis man har lyst til det. Og man betaler ikke en samlet pris, men kun for det man deltager i, fortæller Gitte Schmidt Pedersen.

Programmet starter allerede klokken otte, og så er der gang i de forskellige hold indtil klokken 16.

For dem der måske ikke er helt så bidt af en gal hund, byder dagen også på vinsmagning og mulighed for at kigge på fra sidelinjen.

Strandager Jagt & Fritid Center har netop købt et nyt stykke jord, og udvider dermed sine muligheder for aktiviteter.

Der er plantet træer og lavet nye tiltag ved vandhullet, og det fortæller formand Helge Pedersen mere om tirsdag den 26. juni, hvor der vil være en officiel indvielse.