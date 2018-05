På samme måde som de tidligere år er Heartlands kunstprogram inddelt i to: En international samtidskunst-del og en dansk del, hvor en række yngre kunstnere får lov at udfolde sig. Ud over Ditte Gantriis, er det Kirsten Astrup, Lea Guldditte Hestelund og Marie Thams.Den danske del af udstillingen finder sted i slotshaven omkring Egeskov Slot, og de fire kvindelige kunstnere har hver for sig modtaget priser og udstillet på danske kunstinstitutioner i de senere år:

Kirsten Astrup laver videoinstallationer, musik og tragikomiske performancekabareter. Gennemgående temaer hos hende er kønsroller, prækariatet og tidens globaliserede neo-liberalisme.

Marie Thams arbejder med spørgsmål omkring værdisættelsen af menneskelige aktiviteter, arbejdskulturens diktering af identitet og kunstnerisk værdi og forholdet mellem biologisk krop og social og politisk status.

Lea Guldditte Hestelunds kunstneriske arbejde kredser omkring kroppen, og om hvordan vi - i det vestlige samfund - med udgangspunkt i hierarkier, idealer og sociale strukturer opfatter og tillægger den betydning.

På den internationale scene er det den amerikansk-cubanske kunstnerduo Allora og Calzadillas værk, man kan se.

Duoen er repræsenteret ved videoinstallationen "The Great Silence", som er historien om verdens største ensporede radioteleskop beliggende i Esperanza i Puerto Rico - et område, der også er hjemsted for den snart uddøende Puerto Rico-papegøje. Rasmus Quistgaard, der er Heartlands programchef for kunstprogrammet, har tidligere udtalt om videoen, at det er et værk, der "taler direkte ind i de spørgsmål, vores moderne samfund stiller sig selv, når det går op for os, at grænsen for mennesket ikke er naturen, men os selv".

Amerikanskfødte Jennifer Allora og cubanskfødte Guillermo Calzadilla arbejder typisk med installationer, performances og lyd og musik, og de har en lang erfaring med udendørs projekter, hvoraf flere er i stor skala. Deres arbejde har ved flere lejligheder beskæftiget sig med landskabspolitiske overvejelser - for eksempel spørgsmål omkring retten til steder og den betydning mennesker tillægger landskaber eller lande. De tilhører samtidskunstens verdenselite og fik blandt andet massiv opmærksomhed, da de i 2011 var med på Biennalen i Venedig. Det er første gang, de er i Skandinavien.