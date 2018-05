Det er fedt, at kunst fylder så meget på en festival, som den gør på Heartland, synes kunstner Ditte Gantriis, der i løbet af 00'erne gik på Det Fynske Kunstakademi.

Selvfølgelig, kan man sige, for som en af fire (kvinder) er hun netop valgt til at repræsentere den unge, danske kunstscene på festivalen i år. Den tredje af slagsen.

Parken har blandt andet vundet European Garden Award og er blevet udpeget til et af Europas 50 smukkeste steder. Arrangørerne mener, at slots- og renæssancehaven er en perfekt ramme om værkerne, da netop renæssancekulturen og dens grundfilosofi tager udgangspunkt i dyrkelsen af individualismen, og det er Ditte Gantriis ikke uenig i.

Ditte Gantriis Ditte Gantriis er 37 år, født i Birkerød og bosat i København.Hun har modtaget legater fra Statens Kunstfond gennem en årrække og har haft æren at modtage præmiering fra Niels Wessel Bagges Fond.



Statens Museum for Kunst har blandt andet købt tre af hendes store værker, som kan ses i museets permanente samling.

- Jeg har ikke tidligere været på Heartland, men det er spændende at skulle udstille i de omgivelser. Konteksten betyder en del for værkerne - både at det er en festival, og at den er placeret i haven omkring Egeskov Slot. At arbejde med sin kunst i sådan nogle helt andre kontekster giver altid nogle nye tanker og perspektiver på det, man laver, siger hun.

- Og så er det altid dejligt at udstille med nogle dygtige medkunstnere der alle har fat i noget virkelig spændende. Jeg har før arbejdet sammen med kuratoren for Heartland Temporay, Iben Elmstrøm, hvilket har været et ret fedt afsæt for vores samarbejde.