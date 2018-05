Israel besluttede for fire år siden at øge sikkerhed, efter at Hamas-frømænd blev opdaget, siger ministerium.

Israel er begyndt at bygge en barriere i havet for at forhindre militante palæstinensere fra Gazastriben i at trænge ind i Israel fra vandsiden.

Barrieren, der ventes at være færdigbygget ved årets udgang, supplerer et byggeri på landjorden, der skal forhindre palæstinensere i at grave tunneler og komme ind i Israel ad den vej.

Det oplyser det israelske forsvarsministerium søndag.

Israel besluttede at bygge sikkerhedsbarrieren, efter at fem frømænd fra den militante Hamas-bevægelse i 2014 forsøgte at komme ind i den israelske kibbutz Zikim via havet.

De fem frømænd var ifølge Jerusalem Post bevæbnet med automatvåben, granater og flere typer sprængstof.

Siden 2014 - hvor Israel og Hamas var i krig mod hinanden - har Hamas opgraderet sin flådekommando betydeligt og menes nu at have 1500 frømænd, skriver Jerusalem Post.

I februar advarede en højtstående officer i den israelske flåde om, at Hamas i stigende grad rettede blikket mod havet med tanke på at udføre angreb mod israelske soldater og civile, skriver avisen.

Den barriere, der nu bygges i havet, består af tre lag. Et lag under vandet, et andet lag af armeret sten og et tredje lag formet som en vold, skriver Jerusalem Post. Det hele vil være omgivet af et ekstra sikkerhedshegn.

I forvejen blokerer Israel adgangen til Gazastriben fra havet, hvor israelske flådefartøjer patruljerer.

Palæstinensiske både har ret til at sejle et antal kilometer ud fra kysten, men de israelske flådefartøjer har tidligere skudt og dræbt palæstinensiske fiskere, der angiveligt er sejlet for langt ud.

Søndag meddelte en gruppe aktivister, at de vil forsøge at bryde den israelske blokade ved at sejle en båd ud over det tilladte område på tirsdag.

- Vi har besluttet at tage et initiativ for at få ophævet belejringen og understreger vort folks rettigheder, siger gruppen bag protestaktionen.