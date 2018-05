akustik

Fredericia: Onsdag 30. maj er der jubilæumskoncert i Sct. Michaelis Kirke med organist Flemming Dreisig.

Anledningen er, at kirken 1. juni kan fejre 350 års fødselsdag. I det sidste års tid har kirken gennemgået en større indvendig renovering. Hvad man imidlertid ikke kan se er, at kirken har fået ny akustik. Før renoveringen var der i kirken rødt gulvtæppe over hele kirken, træloft, alt med til at fratage rummet sin funktion som rum til lovsang og fest. Men gennem renoveringen har kirken igen fået sin smukke akustik tilbage.

Det er derfor med stor glæde, at Sct. Michaelis kirke kan invitere alle interesserede til den første koncert i kirken med det nye akustiske rum. Det bliver en orgelkoncert med organist Flemming Dreisig.

Flemming Dreisig har været domorganist i Vor Frue kirke i København. Han valgte at stoppe som organist ved domkirken for bedre at få tid til at give orgelkoncerter rundt i Danmark.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang.