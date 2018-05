bøger

Egeskov: Dagli'Brugsen i Egeskov og Fredericia Bibliotek er gået sammen om et nyt tilbud til borgerne i Egeskov-Bøgeskov-området. Det betyder, at borgerne nu kan hente biblioteksmaterialer via en selvbetjeningsautomat opstillet i forretningen.

Bøgerne skal bestilles enten via Fredericia Biblioteks hjemmeside fredericiabib.dk eller via bibliotek.dk. For at kunne benytte sig af tilbuddet skal man være meldt ind som låner på Fredericia Bibliotek og have en pinkode. De bestilte materialer bliver bragt ud til brugsen tre gange om ugen. Der vil være adgang til at hente materialer i Dagli'Brugsens åbningstid, som er klokken 8-20 hver dag. Materialer kan afleveres samme sted i en lukket afleveringskasse.

Afhentningsstedet bliver åbnet ved en lille reception torsdag 31.5 klokken 16.15-17, hvor alle er velkomne.