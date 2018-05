Weekenden igennem og i forbindelse med Havnekulturfestivalen har Siloøen været rammen for flere pludselige arrangementer, og når den syvårige står her sammen med sin mor og aktivistiske lillesøster Ida på fire, er det også fordi, de skal være med til at danne ring om de siloer, som politikerne i By- og Kulturforvaltningen for knap 14 dage siden vendte tommelfingeren ned for.

Siloøen Siloøen er den østligste havnemole i Odense Havn.Her holder Kunsthal Ulys til i tomme bygninger ejet af DLG, mens grundene er ejet af Odense Havn. Lejeaftalen løber til 2012. Da havnen gerne vil sælge byggegrunden til investor, er de to parter blevet enige om, at lejekontrakten kan droppes, hvis Odense Kommune giver lov til at rive bygningerne ned. Tirsdag 15. maj sagde et enigt By- og Kulturudvalg ja til at rive tre ud af fire bygninger på molen ned. Ydermurene i Muus' røde Pakhus blev som det eneste kaldt bevaringsværdigt og må ikke fjernes. Kort efter blev startet en underskriftsindsamling til bevarelse af Siloøen. Den er tæt på 1000 underskrifter.

- Det er naturligvis udfordrende byggeri, men man skal jo bare se over på den anden side af kajen - mod øst til Sverigesgade - for her har Olav de Linde i de senere år skabt liv i bygninger, der hverken var mere bevaringsværdige eller i bedre stand, end siloerne er. Det er ikke fordi, der skal findes en filantrop, for at projektet kan lykkes - den slags findes ikke, og det vil helt sikkert fordyre projektet med 25 procent at skulle genbruge bygningerne. Men det handler om, hvorvidt man som investor skal have hurtigt afkast eller har en mere langsigtet plan, siger Silas Eriksen.

Silas Eriksen pointerer, at der i et pakhus på Siloøen er interiør, som minder om det, man kan se, og som man sætter pris på i Storms Pakhus. At politikerne i By- og Kulturudvalget har besluttet at lade to murede bygningssider stå som det eneste tilbage på Siloøen, nemlig syd og østsiden af Muus' Pakhus, forstår Silas Eriksen slet ikke. Han mener, det er helt galt, fordi man på den måde sætter sig mellem to stole:

- Begrundelsen for at vælge den løsning er ikke teknisk men udelukkende økonomisk. Hele præmissen, der er grundlaget for beslutningen, er forkert, fordi den tager udgangspunkt i, at genanvendelse ikke kan lade sig gøre. En mere rimelig fremgangsmåde fra forvaltningens side ville have været, at man holdt sig til den oprindelige plan for området, som fremgår af Byomdannelsesplanen for havnen i stedet for at haste noget igennem nu. Og her står, at siloerne skal stå til 2021. Hvis man ikke havde så travlt fra kommunens side, ville der måske inden for de næste to år vise sig nogle af de investorer, man ikke har lige nu, siger han.

