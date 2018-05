Vedtofte: Stress og et forhøjet kolesteroltal. Det var lægens dom over 38-årige John Knudsen, der i længere tid havde følt sig presset af arbejdet som driftchef i en virksomhed i Vamdrup. Derfor sagde han sit arbejde op og begyndte pr. 1. april i stedet at arbejde fuldtid i sin bilplejevirksomhed, Knudsen Bilpleje, der ligger på hans hjemmeadresse i mellem Vedtofte og Turup.

- Jeg har arbejdet med min bilpleje i fritiden siden 2013, og jeg havde hele tiden tænkt, at jeg skulle gå over til fuldtid i den, når jeg blev 45 eller 50. Så fik jeg stress og tænkte, at nu prøver jeg at investere i en firmabil. Med den kan jeg lave mobil bilpleje, siger han.

John Knudsen kunder er primært bilforhandlere og værksteder, men der er også nogle enkelte i lokalområdet, der har dyre biler, som får dem rengjort hos ham. En komplet rengøring af bilen hos ham koster i omegnen af 3000 kroner, men så bruger han også mellem otte og ti timer på bilen.

- Jeg slår meget på, at kvaliteten er i top. Efter otte til ti timer står de fuldstændig som nye og kan blive sendt direkte ud til forhandleren med et til salg skilt i, siger John Knudsen.