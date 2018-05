Hindsgavl: Den trygge og varme duft af heste hvirvler igennem vinden. Årets første jagt skal finde sted på Hindsgavl, og hestene er ved at blive gjort klar. Rytterne har deres hvide bukser, røde jakker og lange, sorte støvler på. Nogle har sikret sig ekstra med en sikkerhedsvest uden på den røde jakke.

Hestene og deres mennesker er samlet for første gang i noget tid. Hesteverdenen har været plaget af en hestevirus, der har taget livet af nogle fynske heste, og derfor har der været forbud mod at samles til stævner og andre komsammener. Den værste fare er nu drevet over, men hestene skal stadig have målt temperaturen med jævne mellemrum, og det får hestene ved jagten også denne dag.

Jagten ved Hindsgavl har æren af at være årets første, eftersom hestesygdommen fik aflyst de to første. Det er Fyns Jagtrideklub, der inviterer til jagten, og der er kommet heste fra hele Fyn og dele af Jylland for at deltage i de skønne omgivelser.

Inden jagten bliver truttet i gang, er der et glas vin til alle ryttere på slotspladsen.

- Hindsgavl Slot og Middelfart Kommune længe leve. Hip, hip, hip. Hurra, hurra, hurra. Fyn er fin!, råber de i kor.

Og med den hængende i luften kan man jo kun ønske dem en god tur i det dejlige vejr.

Jagten er for alle. Man kan ikke vinde noget, og der er plads til både begyndere og de lidt mere øvede. Dyrene skal dog have en vis størrelse, for forhindringerne på ruten er mellem 80 centimeter og en meter høje, så de mindste ponyer kan altså ikke deltage. Forhindringerne er heller ikke så høje ved denne jagt, som de vil være ved de kommende arrangementer. Både heste og ryttere skal lige i gang og varmes lidt op.

Hestene forsvinder af syne fra slottet, og så dukker de op ude i horisonten igen. En flok af havens vildt ligger og slapper af i solen, men da de hører jagthornet, spidser de ører og kigger på den rød-hvide flok, der kommer nærmere. Dyrene rejser sig op og skrider i samlet flok hen over vejen. De gider ikke at være en del af forestillingen.

35 heste var meldt til jagten på Hindsgavl, og det er ifølge Gerard Baken, der er medarrangør af jagten i Fyns Jagtrideklub, en passende størrelse. Senere på året vil der igen være jagt på Hindsgavl.