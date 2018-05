Musik

- Det er de alt, alt for gode til. Folk har virkelig noget at glæde sig til.

- Lige nu er vi ved at bygge en ekstra scene i caféen. Her skal Mukherjee Blues spille, når der ikke er musik på den store scene i salen, siger bestyrelsesmedlem René Gandø, som understreger, at det kritikerroste, danske band ikke må betragtes som pausemusik.

Festivalens hovednavn er amerikanske Chris Bergson Band med Ellis Hooks. De har aldrig før været i Danmark - og de glæder sig.

- Vi har fået at vide, at Chris Bergson ankommer ret tidligt på dagen. Og han har ry for at være glad for at jamme (improvisere med andre musikere, red.). Så måske vi kunne være så heldige, at han vil jamme sammen med Mukherjee Blues. Jeg kan ikke love det - men man har jo lov at håbe, siger René Gandø.

Festivalens øvrige program tæller Shades of blue, The blues overdrive samt Nellie B. M. & Lars Møller. I alt fem koncerter plus måske lidt jam session.

- Uden for i gården sætter vi bænke og borde op. Her vil man kunne nyde musikken lidt på afstand og samtidig få lidt at spise - for eksempel vores altid populære chilli con carne.

Lørdag 2. juni er jo dagen efter Sommerrock. Tror du ikke, at folk er for trætte til blues-festival?

- Nej. Jeg synes, at folk skal gå til Sommerock og finde nye venner, som de så kan tage med til blues-festival dagen efter, siger René Gandø.