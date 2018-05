Helnæs: Søndag formiddag i gårdhaven hos Denmark Fishing and Outdoor Lodge på Helnæs. Et par gæster er ved at gøre klar til dagens fisketur, og i køkkenet til den lille restaurant forbereder man sig på en ny dag.

Forår og efterår er gerne travle i den lille oase for fritidsfiskere, og det gode vejr i maj har givet et ekstra boost i år.

Over halvdelen af de to mio. kroner, der denne gang var til uddeling i LAG MANK, den lokale aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde Kommuner. Gik til to projekter i Assens Kommune, der tilsammen dækker LAG'ens fokus på styrkelse af lokalt producerede fødevarer og udvikling af attraktive naturoplevelser.

De fik støtte af LAG MANK I alt to mio. kroner var til uddeling.Der var ni ansøgere, som tilsammen søgte om fire mio. kroner.



Fire bliver i denne omgang tilgodeset.



- Denmark Fishing and Outdoor Lodge på Helnæs får 850.000 kroner til udvidelse af restaurant og overnatningsfaciliteter.



- Lundsgaard Gods ved Kerteminde får 338.500 kroner til et calvados-destilleri og en gårdbutik i tilknytning til godset.



- Virksomheden MRN i Middelfart har får 385.000 kroner til test af en ny robot, der kan arbejde i et åbent miljø i stedet for som normalt bag afskærmning og dyr indhegning. Testen skal foregå i realistiske pakkemiljøer hos lokale fødevareproducenter.



- Samsted skal være et kombineret spisested, salgssted for lokale produkter, sovested, arbejdssted og mødested for erhverv og turister på Nordvestfyn mellem Strib, Røjlehalvøen og Vejlby Fed. Projektet støttes med 90.000 kroner.



- Strandporten Local Foods, en kombineret cafe og salgssted for lokale produkter i Assens, får 350.000 kroner.

Omar Bo Gade og Valentina Scarabelli, Denmark Fishing and Ouddoor Lodge på Helnæs, fik den største pengepose med 850.000 kroner til udvidelse af såvel restauranten, hvor man kan nyde retter fra parrets hjemland Italien, som overnatningsmulighederne.

- Vi ser Denmark Fishing & Outdoor Lodge som et fyrtårn inden for udvikling af havørredtruismen på Fyn. De viser vejen for andre, de spiller med deres viden inden for international markedsføring af lystfiskerprodukter og guidning en vigtig rolle i udviklingen af det kommende fynske Center for Kystfiskeri (som skal placeres et sted i Assens Kommune red.), siger næstformand for LAG MANK Poul Rasmussen i en pressemeddelelse om uddelingen.