Assens: 350.000 kroner. Ikke alt, hvad han havde søgt, men nok til at han gennemfører projektet, faldt af til Morten Tukjær, indehaver af havnegrillen i Assens, til et helt nyt projekt: Strandporten Local Foods, som indrettes på det grønne hjørne af Willemoesgade og Nordre Havnegade, hvor man sidste r kunne købe italiensk is.

Det er lige i nærheden af, hvor en af de fire byporte - Strandporten - lå. Det var ifølge Morten Tukjær den vej, egnens bønder kom ind i byen for at sælge deres produkter på det lokal marked. Derfor navnet. Det engelske ordvalg er for, at også turister skal kunne forstå, hvad det handler om.

- Vi vil igen have de lokale varer tilgængelige i byen, fastslår Morten Tukjær, der har allieret sig med to kokke, Søren Juel Jensen og Anne Petersen, for som han siger:

- Mine egne evner rækker kun til grillpølser.

Søren Juel Jensen er uddannet kok og tjener og underviser lige nu på kokkeskolen. Anne Petersen er kok og smørrebørdsjomfru.