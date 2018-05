Med den tredje sejr på stribe kom OB et skridt tættere på overlevelse i Fynsserien. Det stod klart efter hjemmesejren over Nr.Aaby, der kampen igennem havde svært ved at spille sig ud af værternes høje pres. Allerede efter to minutters spil gav hjemmeholdets pres bonus, da Andreas Greve bragte de stribede i front. Og samme Greve var på pletten igen kort inde i anden halvleg, hvor han sørgede for scoringen til 2-0. Gæsterne fik fornyet tro på point med Rasmus Kristensens reducering til 2-1, men tyve minutter før tid lukkede OB´erne reelt kampen med Søren Erik Nilesens scoring til 3-1.

Sejren betyder, at OB avancerer til syvendepladsen - seks point flere end KRFK, der ligger placeret lige under nedrykningsstregen.(Due)