Kun to indsigelser mod lokalplanen for det nye torv - og de handler om noget helt andet end parkering.

Nyborg: Når kommunen pønser på at lukke byens mest populære p-plads lige midt i centrum, så giver det ballade med bilisterne.

Det skulle man da tro, men folk og handlende i Nyborg er tilsyneladende allerede blevet trætte af at diskutere p-pladser, eller også har de købt kommunens forsikringer om, at der stadig vil være masser af muligheder for at parkere, når Torvet bliver omdannet til en stor, åben plads næsten uden biler.

Fristen for at komme med indsigelser mod torve-lokalplanen, der jo er en del af den store plan omkring slottet, er overstået, og der kom blot to indsigelser. Ingen af dem handler om eventuel mangel på p-pladser.

- Det overrasker også os her på rådhuset, siger arkitekt Peter Holm, der arbejder med slots-projektet.

Indsigelserne handler heller ikke om den kommende brostensbelægning på Torvet. Et tema, der jo har givet en masse brok i Kerteminde, men folk er måske blevet overbevist om, at de sten, der skal bruges i Nyborg, er støjsvage og samtidig med en ru overflade, så man ikke glider. Der har jo været mulighed for at prøvekøre overfladen på et felt foran den gamle politistation.

Nyborgs handlende har tidligere været modstandere af omdannelsen af Torvet, men for nylig sagde formanden for handelstandsforeningen, købmand Ulrik Nielsen i avisen:

- Torvet er meget synlig som parkeringsplads, og selv om det ikke altid er kønt med alle de biler, så er det altid bekymrende, når man fjerner nogle meget butiksnære pladser. Der er andre muligheder. For eksempel ligger p-pladserne ved teknisk forvaltning lige til højrebenet, men er det nok, og vil folk bruge dem - det må tiden vise.