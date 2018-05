Rydning af hashboder. Stabling af mælkekasser til nye boder. Og så rydning igen.

Politiet har både lørdag og søndag morgen været i aktion på Christiania i København for at komme det ulovlige hashmarked til livs. Den strategi vil fortsætte, for politiet har afsat flere ressourcer, så indsatsen kan intensiveres.

Det fortæller Lars-Ole Karlsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

- Stiller man hashboder op, jamen så vil vi fjerne dem igen.

- Det er meget klart. Vi vil patruljere på Christiania og i Pusher Street dagligt. Vi har øget patruljeringen, og vi vil sætte massivt ind, siger han.

Søndag morgen foretog politiet for anden dag i træk en aktion på fristaden. Klokken 06.45 begyndte indsatsen, hvor 20 til 30 boder med hash blev fjernet.

Den massive indsats i Pusher Street og på Christiania vil fortsætte dagligt, for det skal sende et tydeligt signal om, at både køb og salg af det euforiserende stof i boderne må stoppe.

- Vi fortsætter den strategi, vi har nu og har haft den seneste tid. Nu bliver det bare med flere ressourcer og dermed en intensiveret indsats.

- Jeg håber, at både christianitterne og pusherne forstår, at det ikke er acceptabelt at opstille hashboder i Pusher Street, siger Lars-Ole Karlsen.