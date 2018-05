Nyborg: Kom selv med ideerne. Skal det være boliger, ferielejligheder, restaurant eller noget helt andet?

Nyborg Kommune har ja-hatten på, når det handler om fremtiden for det lille erhvervsområde i den nordlige ende af Nyborg Marina.

Ind til sidste sæson havde familien Krøytzer her deres store forretning med maling og maritime varer, i den anden ende har Nyborg Marinecenter til huse og i midten har Nyborg Kommune selv lejet sig ind en hal for at have plads til ting og sager til marinaen. Desuden har installatørvirksomheden Lindpro en mindre afdeling her.

Krøytzer er lukket, og ejeren af Nyborg Marinecenter har for længst meldt ud, at han fortsætter sin forretning fra en service-bil, mens den fysiske butik og værkstedet lukker, og dermed står det meste tomt i området langs Lystbådevej.

- Vi har sagt til ejerne: Kom med nogle gode forslag til hvad området kan bruges til i fremtiden, siger formanden for byrådets Teknik- og Miljøudvalg, Per Jespersen (S).

- Vi har hverken sagt ja eller nej til noget, og vi er meget åbne, men vi ser gerne en blanding af bolig og erhverv. Det kunne være restaurant, ishus eller hvad ved jeg for neden og boliger for oven, siger Per Jespersen.

- Ferielejligheder var naturligvis også en mulighed, men de vil komme til at stå tomme halvdelen af året, siger Per Jespersen.

Per Jespersen er selv aktiv sejler og lystfisker, og han begræder først og fremmest, at de handlende på marinaen ikke kunne få forretningerne til at køre rundt.

- Der er nok ikke andet at sige til det, end at sejlerne ikke har støttet forretningerne nok. Men det er da virkelig ærgerligt. Forleden skulle jeg ud og fiske sammen med min søn, og vi måtte køre til kerteminde for at købe orm, siger Per Jespersen.

- Jeg håber at der med de nye faciliteter på marinaen - blandt andet det nye sportsbassin - kan trækkes mere aktivitet til området og dermed også investorer, der vil være med til at lave noget spændende hernede, siger han.

Det er ejerne af de tre erhvervsejendomme langs Lystbådevej, der har bedt kommunen om at ændre på lokalplanerne for området, så det bliver muligt at sælge bygningerne til helt nye formål. Og det er altså den henvendelse, kommunen har set velvilligt på.

Lystbådevej 2 - det tidligere Krøytzer er ifølge tingbogen ejet af Søren Doré Andersen, og Lystbådevej 10 og 12 er ejet af Søren Albertsen, der for mange år siden selv drev forretning i området.