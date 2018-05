Med en 2-0 sejr over Tårup, spillede Dalum sig op på 2. pladsen i tabellen og kan fortsat selv afgøre om oprykningen skal realiseres.

Værterne kom med et ungt mandskab, der kæmpede fra første til sidste minut. De unge spillere havde held med at matche Tårups gode fysisk, og holdt gæsterne fra at komme frem til de store og afgørende chancer. Med en scoring i hver halvleg kunne Dalum derfor glæde sig over en vigtig sejr.

- Det var så vigtig en sejr. Spillerne gjorde det fantastisk. Vi forsvarede godt, og skabte de chancer vi skulle, sagde en glad Dalum-træner Kristian Karlby. (Lund)