Demonstrationer for det indvandringskritiske AfD mødes af moddemonstrationer fra Berlins klubmiljø.

Tilhængere af det tyske EU- og indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) er søndag over middag samlet i det centrale Berlin for at protestere mod forbundskansler Angela Merkels regering.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Omkring 2000 politibetjente er mødt op for at holde styr på demonstrationen og moddemonstrationer.

Der har på forhånd været frygt for, at det skulle komme til konfrontationer mellem de forskellige grupperinger. Foreløbigt er der ikke meldinger om sammenstød.

- Jeg er mødt op i dag, fordi det ikke kan fortsætte på denne måde med Merkel, siger det 47-årige AfD-medlem Christian Neubauer til AFP.

- Det kan ikke være rigtigt, at regeringen spilder så mange penge på flygtninge, mens ældre lever i fattigdom.

Partiet meddeler selv, at omtrent 5000 mennesker er mødt op til dets demonstrationer, mens nyhedsbureauet AFP skriver, at det nærmere drejer sig om omkring 1000 mennesker.

Moddemonstrationerne melder om væsentligt flere deltagere.

Særligt én moddemonstration arrangeret af Berlins techno- og klubmiljø har påkaldt sig opmærksomhed på forhånd.

Arrangørerne har sagt, at man fra både i floden Spree og store lastbiler vil spille høj techno for at overdøve AfD-demonstrationen.

Moddemonstranterne er samlet under slagordene "stop hadet".

Det centrale Berlin er afspærret for bilister i løbet af søndagen, og politiet overvåger demonstrationerne med helikoptere, skriver tyske Berliner Morgenpost.

AfD-demonstrationen er ifølge avisen lidt før klokken 13.30 i bevægelse og på vej mod Brandenburger Tor, som er demonstrationens mål.

Her vil AfD's to ledere, Jörg Meuthen og Alexander Gauland, tale cirka klokken 15.

AfD er det største oppositionsparti i Tyskland og fik sidste år 12,6 procent af stemmerne ved parlamentsvalget.

Partiet har jævnligt protesteret imod Merkels beslutning om at lade muslimske migranter og flygtninge komme ind i Tyskland, da Europas migrantkrise var på sit højeste.