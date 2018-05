"Den er skidegrim, men så er det jo godt, at den skal returneres i morgen". Sådan lyder sloganet hos Lej-Et-Lig, der snart igen flytter tilbage til Odense.

Men der bliver kamp om biludlejnings-kunderne, for amerikanske "Rent-A-Wreck" har også fået øje på byen.

- Vi vil etablere ti nye afdelinger i løbet af 2018, og vi ønsker at etablere os i Odense. Rent-A-Wreck-konceptet er enkelt at drive i kombination med for eksempel bilforretning eller bilværksted, siger Tom Weum, daglig leder af kædens afdelinger i Skandinavien, i en pressemeddelelse.

Rent-A-Wreck Det amerikansk-fødte biludlejningsfirma Rent-A-Wreck har cirka 150 udlejestationer, heraf 16 i Sverige, 30 i Norge og ét på Island.Rent-A-Wreck's mål er at dække hele Skandinavien, og flere afdelinger er under etablering, herunder en i Odense.



Firmaet har eksisteret 44 år i USA og 25 år i Skandinavien.



"Vores firmanavn henviser med selvironi til vrag, men vores biler er naturligvis godkendte, rene, velholdte og af kendte og pålidelige mærker. Bilernes alder varierer, og de bliver stadig nyere", skriver Rent-A-Wreck på sin hjemmeside.

For at kunne åbne en afdeling i byen søger Rent-A-Wreck en lokal person, som vil drive brugtvognsudlejningen. Et job, det ikke kræver nogen branchespecifik erfaring for at klare, da Rent-A-Wreck nok skal sørge for at klæde dig på, er meldingen fra udlejningsfirmaet.

- Med Rent-A-Wreck kræves det minimale investeringer, som giver høj omsætning i forhold til investeret kapital. Vi ser på Odense som svært interessant og vil etablere os der. Vi ser for os, at Rent-A-Wreck skal drives af en lokal franchisetager, og vi ser os derfor om efter gode lokale partnere, siger Tom Weum.