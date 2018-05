Jonas og Mads forstår at sælge varen. Deres smil er lige så varme som den økologiske kaffe, de sælger. De er charmerende med associationer i retning af Havana-drengene på jordomsejling. Men deres fartøj er mere skrøbeligt. En Ape, apteret med kaffekøkken og det hotteste transportable baristaudstyr.

De har sikkert mere eventyr til gode, men brødrene Koffi har været ude i verden at snuse. Ikke kun til duftende kaffe, men i høj grad til livet. Til Østens mystik, Vietnam, Indonesien, Australien og New Zealand.

“ Det er en drøm for os begge at starte noget sammen. Det er lykkedes nu. Investeringen har været på omkring 200.000 kr., og vi har klaret os igennem med det sidste af vores børneopsparing. [i]Kaffebrødrene fra Koffiboys[/i]

Og det var under deres roadtrip i en australsk campervan, at deres fornemmelse for forretning og kaffe blev vakt. Andre unge på tur misundte de to fynske drenge for deres kaffe, som de heller ikke gik ned på in the outback. Der kom kaffegæster snart hver eneste dag, og idéen om også at lave lidt forretning ud af det opstod. De har begge en handelsuddannelse og er studenter fra HHX i Svendborg.

- Der er noget besnærende ved det enkle køkken. Vi har beundret gadekøkkener i Asien. Her lever familierne omkring den lille arbejdsplatform. Det kan du ikke umiddelbart i Danmark. Der er mange ting, som skal være i orden. Men da vi så sådan en tuk-tuk som kaffevogn, var vi klar over, at det kunne bruges, siger Mads og Jonas.