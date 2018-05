17-årige Andreas Søndergaard har fået sin fodboldopdragelse i Vindinge. Siden har karrieren drevet ham til Nyborg, OB og senest den engelske traditionsklub Wolverhampton, hvor han i dag vogter målet for u23-mandskabet.

Vindinge: Selv i fodboldkredse er det ikke alle der ved, at den meget talentfulde målmand, Andreas Søndergaard, fra januar i år har været på kontrakt i den midtengelske traditionsklub Wolverhampton, men i Vindinge ved de det og er stolte af det. Stoltheden er også åbenlys hos afdelingsleder på Danehofskolen, Nikolai Skibdal, der nysgerrigt spørger ind til Andreas´ ophold i det engelske, da de to tilfældigt møder hinanden ved banerne i Vindinge, hvor målmanden og denne signatur har sat hinanden stævne en fredag aften, mens det lokale Serie 3 mandskab møder Thurø. Tæt på Andreas Søndergaard Andreas Søndergaard, født i 2001188 cm - 79 kg



Forældre: Pernille og Peter



Søskende: Alexander



Opvækst: Nyborg



Skolegang: Skovparkskolen og Danehofskolen - 9. Klasse



Hjalleseskolen - 10. Klasse, ikke fuldført



Karriere: U6 i Nyborg G- & IF



U7-U12 i Vindinge Boldklub



U13-U17 OB



Januar 2018 - ? I Wolverhampton Wanderers u23, fast målmand



Landsholdsdebut: Oktober 2016 imod Ungarn, har spillet 16 kampe

God på fødderne

Vi får ikke set meget af kampen, for en masse fra den lokale boldklub skal lige spørge ind til karrieren, og Andreas har også behov for at høre nyt om lokale spillere og forhold. Hans store interesse for klubben viser sig ved, at klubbens formand, Claus Johansen, får overdraget en målmandstrøje, som senest var i aktion under det nyligt overståede EM for U17, der blev afviklet i Birmingham - nærmest i Andreas´ baghave. Det danske holds deltagelse sluttede dog skuffende efter gruppespillet. Imellem alle de muntre afbrydelser, som Andreas sympatisk svarer på, får jeg dog svar på nogle af mine spørgsmål, blandt andet omkring den unge målmands forcer. - Mit spil med fødderne er bedre end dem jeg har konkurreret med, og det kan tilskrives min træner her i Vindinge, Reno Larsen, der altid insisterede på, at jeg skulle være med i alle småspilsøvelserne. Det giver mig et forspring, siger Andreas og får et anerkendende nik fra Reno Larsen, der også var mødt op for at hilse på en af sine tidligere spillere.

Bor hos en familie

Det er også værd at vide, hvordan det har været for en ung mand på 16 år, at skulle stå på egne ben efter en opvækst i Egernvænget i nyborg, og ikke mindst en helt anden klub. - Jeg kunne vælge mellem at bo i egen lejlighed eller at bo hos en plejefamilie, og at jeg valgte det sidste, har jeg ikke fortrudt. Jeg er aldrig alene, keder mig ikke og stortrives, er det hurtige svar. og dagene er også godt fyldt op. - Vi er på anlægget hver dag fra 9.00-14.00, hvor hele U23-truppen træner samlet, og en dag om ugen er træningen sammen med førsteholdstruppen, der fra den nye sæson er tilbage i Premier League. Vi spiller typisk turneringskamp mandag aften, og i nogle uger bliver det til to kampe.

Real Madrid