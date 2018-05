Anmeldelse

Revydirektør Leif Maibom har forladt scenen i Sønderborg, men da han har skrevet tæt ved halvdelen af årets numre, er hans lune, frække og kommenterende ånd stadig intakt i revyen. Det er ofte godt, men hverken Maibom eller de øvrige tekstforfattere formår med få undtagelser at gå fra godkendt til fantastisk.

Resten af Sønderborg Sommerrevy er en uanfægtet fornøjelse i højt tempo. En visuel lækkerbid, en musikalsk delikatesse og en holdindsats med fremragende skuespilpræstationer.

Revyoverblik Avisen Danmarks revyanmelder, Anette Hyllested, anmelder følgende revyer.Odense Sommerrevy - spiller til 9. juni



4 stjerner



"Odense Sommerrevy tør flippe ud. Den har for en revy de nødvendige pegen fingre af både magten og sit eget publikum, hvor sjov og alvor blandes, men det er herligt, at den også tør kaste sig ud i den gakkede meningsløshed. Og det er samlende, at den også tør være lokal. Odense Sommerrevy er bestået med lune og bid. Skal der flere stjerner på reverset, kræver det, at revyen næste år luger ud i stakken af set-før-numre og i tekster med forudsigelige og svage pointer."



Hvor: Fruens Bøge i Odense. Medvirkende: Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Thomas Mørk, Vicki Berlin, Lars Arvad. Instruktør: Joy Maria Frederiksen. Kapelmester: Morten Wedendahl.



Cirkusrevyen - spiller til 31. august.



4 stjerner



Der er gået show i Danmarks største revy. Holdet på Bakken, der som bekendt favner det store, brede publikum, har valgt at slække på øretæverne og i stedet skruet op for den ufarlige charme. Den slags deler sit publikum. Er man glad for festen og genkendeligheden, vil man elske årets revy.



Hvor: Bakken i Dyrehaven ved Klampenborg. Medvirkende: Ulf Pilgaard, Niels Ellegard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Amalie Dollerup. Instruktør: Lisbet Dahl. Kapelmester: James Price.



Sønderborg Sommer Revy



Premiere lørdag 26. maj. Spiller til 21. juli.



Hvor: Comwell Hotel i Sønderborg.



Medvirkende: Karsten Jansfort, Asger Reher, Lone Rødbroe, Jeanne Boel, Bjarne Antonisen.



Instruktør: Jeanne Boel.



Kapelmester: Thomas Pakula.



Kerteminde Revyen



Premiere søndag 27. maj. Spiller til 7. juli.



Hvor: Tornøes Hotel i Kerteminde



Medvirkende: Kim Hammelsvang, Farshad Kholghi, Trine Gadeberg, Marie Mondrup.



Instruktør: Trine Gadeberg.



Kapelmester: Peter Bom.



Rottefælden



Premiere 31. maj. Spiller til 25. august.



Hvor: Rottefælden i Svendborg.



Medvirkende: Jan Schou, Anne Herdorf, Kim Brandt, Christine Astrid Nielsen.



Instruktør: Carsten Friis.



Kapelmester: Jens Krøyer.

Årets revy hedder "Før var vi alle i samme båd", og det gennemsyrer også den enkle, men velfungerende scenografi. Kapelmester Thomas Pakula, som har skrevet flere fine melodier, og hans dygtige musikere er utraditionelt placeret hver for sig langs siderne af scenen - halvt skærmet af sejl. Synligheden giver nærvær og nerve. Kostumerne sidder lige i det berømte skab og koreografien er levende og skarpskåret.

Det vil ikke være fair at fremhæve den ene skuespiller frem for den anden, for de er alle gode og som hold ekstraordinært gode. Sammen bobler de af både musikalsk og komisk overskud. Jeanne Boel, der også er revydirektør, instruktør og koreograf, stråler særligt i sit eget nummer om en beruset midaldrende kvinde til sin egen polterabend. Hun skal tisse, og hun skal giftes med en landmand efter at have medvirket i en slags X-faktor for overskudskvinder.

Sammen med sikre Karsten Jansfort, som med høj troværdighed kan spille alt fra rystende junkie til sur pensionist, får hun os til at vride os forlegent af grin, da hun hæmningsløst kaster sig i en dobbeltseng med rumpen i vejret og insisterer på at blive taget nu! Desværre insisterer manden - med bukserne nede om hælene - på en samtykkeerklæring først. En fin MeToo-kommentar skrevet af Mads Keizer.

Revyens nye ansigter er Asger Reher, som kommer med overskud og ro, og Bjarne Antonisen, der har en lurende Dirch Passer i sig med stirrende galskab.

Lone Rødbroe kan med sine mange års erfaring i Sønderborg kroge sit publikum. Da hun i rollen som netop en blandt os i salen insisterer på at være med i et tryllenummer og kæmper med at få sig bakset op på scenen, er identifikationen høj. En herlig sketch med sjov pointe skrevet af Jan Svarrer og Søren Anker Madsen. Og så imponerer hun, da hun går musikalsk amok i en kraftpræstation af en slager-gennemgang, hvor hun mere og mere insisterede synger og skråler, men hun spiller på alt fra flasker og klokker til båthorn.