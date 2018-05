Gelsted har fået en ny fest. Eller helt ny er den egentlig ikke, for det er en gammel tradition, der har fået nyt liv. Majfesten er arrangeret af byens foreninger og er for alle i byen.

Gelsted: En gammel tradition, der egentlig har været uddød i omkring 20 år, er i år genopstået i Gelsted.

Majfesten har fået nyt liv. Godt nok har den ikke sin fortids store glans over sig, hvor der kom tivoli til byen, men man må jo starte et sted, hvis man vil skabe en ny tradition. Og hvilket sted at starte. Vejret har jo en enorm betydning for et udendørs arrangement, og her klager de ikke i Gelsted.

Det er Søren Jepsen, der er medlem af fodboldudvalget og primus motor på majfesten, der tog initiativet til at få genoplivet den gamle fest.

- Vi ville forsøge at samle alle de lokale foreninger til majfesten, men det skulle ikke kun handle om sport, fortæller han.

Derfor var der blandt andet også arrangeret fællesspisning og musik lørdag aften.

Rundt om på banerne og i hallen samt på skydebanerne i skolens kælder var der folk over alt. Børnene lavede badutspring på gymnastikforeningens redskaber, petanquebanerne var rullet ud i hallen, og musikken spillede for fulde drøn, mens spejderne serverede vandmeloner.

- Vi er imponerede over opbakningen. Det handler bare om, at nogen skal tage initiativ, siger Søren Jepsen.

Ud over aktiviteterne bag skolen lørdag, var der også arrangeret "Gelstedløbet", der fandt sted lørdag formiddag, og fredag var der firmafodbold med omkring 200 deltagere.

Med den store opbakning til den første majfest i to årtier, så er det næsten sikkert og vist, at man til næste forår igen vil lave en fest for foreninger og borgere i Gelsted.