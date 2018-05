Jan Hansen Med fare for endnu en gang at rage "uklar" med "Gud og hvermand" vil jeg lige komme med et par forslag/indspark, det ene mere "kontroversielt" end det andet, de bliver jo nok alligevel skudt ned i "Tornerosehaven ved havet". Omdan i sæsonen Langegade til gågadezone mellem lyskrydsene i tidsrummet 10 til 18 alle dage, eller forbyd parkering i samme zone samme tidsrum. Lad os så i samme hug få ajourført skilte- og udeserveringsreglerne og få disse håndhævet, så ALLE kan forstå at efterleve disse.

Christina Ingemann Vester Enig, enig og enig ;-) Hvorfor skal man kunne køre i Langegade, hvor folk jo alligevel "vader", som var det gågadezone. Det har undret mig i mange år.

Ulla Sand Lav nu den gågade.

Tina Jæger Gågade kan I lave i weekenderne, men til hverdag skal de lokale kunne komme nemt til butikkerne. Ellers finder jeg et andet sted at gøre mine indkøb. Bliver det for besværligt, så går butikkerne glip af meget handel. Men hvad med at hæve helikopteren og finde ud af, hvad det skal ske i havneområdet, udstykke attraktive byggegrunde i Kerteminde m.m. Og så glem alle de små petitesser som et skilt her eller der.

Ruth Kirsten God idé med gågade i sommermånederne.

Mette Bøgelund Så længe, der kører og holder biler alle steder i Langegade, så bliver den jo aldrig hyggelig og børne/handicap venlig alligevel. Ud med bilerne - så er man også nødt til at passere de andre butikker på vej til ens bestemmelsessted - og fristes måske på vejen.

Bjarne Lindberg Jørgensen Tænker, at hvis man har en handelsgade/butiksgade hvorfor skal der kører trafik?

Linda W Thrysøe Hvor ville det være synd, hvis handlen gik i stå i Kerteminde. Gågade ville da være at foretrække.

Hanne Verdier Lav den til gågade.

Morten Støchkel Berthelsen For mig er trafik og færdselssikkerhed vigtig, og det er desværre meget udfordret grundet dette. Jeg synes, det er synd, at Langegade er blevet et besværligt område for gangbesværede eller småbørns familier at færdes i. Det kan vi ikke være bekendt. Og når vi nu er i gang, så lad os endelig også kigge på, om der skal være p- plads fra krydset Vestergade/Langegade og ned til krydset ved Langebro. Der skabes utroligt mange farlige situationer her, da der skal køres i modsatte vejbane for at passere parkerede biler.

Susanne Holm Knudsen Så gør Langegade om til gågade, det ville være så hyggeligt, at restauranterne kan sætte bord og stole op udenfor med parasoller osv. Hold nu op med at pive sådan over et par skilte.