Bogense: Ud af højttalerne drøner Kenny Rogers og The Gambler. Med små sving og koordinerede trin bevæger rækkerne af cowboys og cowgirls sig rundt på dansegulvet i Støberiet, inden musikken stopper og alle slutter med et yyyyiha og en klapsalve. Der er sveddryppende Texas-varme i Bogense og efter tre heftige dage med Stetson-hatte i gadebilledet er 370 linedancere klar til at ride vest på og trække de spidse støvler af, men med løftet om at returnere igen i 2019.

En gammel talemåde siger ellers, at når man spiller en countrysang baglæns, så holder manden op med at drikke og konen flytter hjem igen, men det er ikke den slags country, der er mest af, når så mange forskellige mennesker mødes til træf.

I stedet er der masser af glad country-pop, så deltagerne tydeligvis slet ikke kan lade være med at smile.

Sidste år meddelte de danseglade countryfans ellers, at det var slut med at mødes i Bogense, men ovenpå årets gedigne succes er der ikke nogen tvivl.