Når der ikke er biler på gaden, er der både plads til, at der kan være flere mennesker, og der er bedre plads til, at butikkerne kan sætte flere ting ud på gaden.

- Men der er ingen tvivl om, at det giver noget, og det giver også byen noget, for der bliver en hel anden stemning. Det er ligesom, når vi rejser sydpå, og vi kommer ned i de der gader, hvor der er totalt proppet med mennesker. Penge sidder mere og løst, og man bliver mere fristet, forklarer Hardy Overlund.

- Butikkerne er glade for det. De får et ekstra salg, når de lettere kan stille deres ting ud på gaden og gøre det til en lidt anderledes oplevelse for turisterne, siger formand for Marstal Handelsforening, Hardy Overlund, der ikke tør sætte tal på, hvor meget omsætningen er steget.

Marstal: Det har været en ubetinget succes, at Marstal for nogle år siden lavede sommergågade i byens handelsgade Kirkestræde.

Kirkestræde bliver lavet om fra almindelig gade til sommergåde den første lørdag i maj, og så er der ellers lukket for biler indtil søndag i uge 41.

- Der hvor det er sværest, det er lige, når gaden lukker og åbner, så skal folk lige finde ud af at overholde kørselsreglerne.

Før Kirkestræde blev lavet om til sommergågade, var der enkelte handlende, der var bekymret for, at de ville miste kunder.

- Der var nogle, der var betænkelige for, at folk ikke kunne køre hen til deres forretning. Blandt andet frisøren som har kunder, der er dårligt gående. Men de fik så en tilladelse, så hvis de har handicapskilt i bilen, har de lov til at køre hen til frisøren, forklarer Hardy Overlund.

Handelstandforeningen har i flere omgange diskuteret, om tidspunktet for sommergågaden skal ændres.

- Seneste har vi haft det oppe at vende på vores generalforsamling. Vi snakkede om at lukke ned noget før, for sidst i august og først i september begynder turisterne at forsvinde. Men det var forretningerne ikke stemt for. De vil gerne have, at turistsæsonen bliver udvidet, og så skal vi ikke begynde at trække i den anden retning.