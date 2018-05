Kerteminde: Oven på debatten om skilteregler og udeservering i Langegade har flere læsere opfordret til, at der laves en sommergågade i Langegade.

- Hvad med at lave gaden om til gågade om sommeren og lade butikkerne fylde vejen op med hyggekroge og blomster og skilte, skriver Birgitte Trebbien Enevoldsen i en kommentar på facebook.

Og hun er langt fra den eneste, der peger på de mange fordele ved at lukke Langegade for kørende trafik i en måned eller to henover sommeren.

Forretningerne ville få mere plads til at sætte skilte og kurve med varer ud på gaden. Der ville være bedre mulighed for at lave udeservering og måske undgå de klassiske hvide plastikborde og stole, der er nemme at stille frem, men ikke pynter. Og trafiksikkerheden i gaden ville blive øget, når der i sommermåneder er mange mennesker, der indimellem tvinges ud på vejen for at komme forbi ulovligt opstillet varekurve og skilte.

Borgmester Kasper Olesen har ikke tænkt over ideen om at lave sommergågade i Langegade før, men er villig til at overveje det.

- Det kunne da være meget hyggeligt. Jeg tænker: Lad os da tage det med videre. Ideen skal ikke bare sparkes væk.

- Min holdning er, at hvis de forretningsdrivende er med på den, og beboerne kan se sig ud af det, så kan jeg sagtens være med, siger borgmesteren

Formand for Miljø- og Teknikudvalget Jesper Hempler giver forslaget en mere lunken modtagelse.

- Det, tror jeg, ikke nødvendigvis ville være en god ide, og jeg tror heller ikke, at Cityforeningen ville synes om forslaget, siger Jesper Hempler.

- Jeg mener at kunne erindre, at der på et tidspunkt var nogle lørdage, hvor der var gågadedage i Kerteminde, og det kunne man måske overveje, men ikke en fast periode over hele sommeren.