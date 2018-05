Odense Symfoniorkester benytter sin internationale Wagner-satsning til at afprøve mulighederne for at streame direkte fra en forestilling. Samtlige fire Ringen-operaer kan i denne uge ses gratis på pc'en.

I næste uge kan hele verden se med, når Odense Symfoniorkester for første gang nogensinde livestreamer fra en koncert. Det bliver anden cyklus af den samlede opførelse af Der Ring des Nibelungen, orkestret sender direkte ud til seere i hele verden fra sin youtube-kanal og facebook-site. Og der er en grund til, at Odense Symfoniorkester lader seere kigge gratis med og møde Torsten Kerl som Siegfried, Catherine Foster og Jennifer Wilson som Brünnhilde, Gerhard Siegel som Mime, Runí Brattaberg som Hagen - og mange flere. Her er tale om nogle af verdens bedste operasangere, som operaelskere gerne rejser verden rundt for at opleve. Nu står de på scenen i Odense, men selv om publikum ikke er her, kan de opleve det store drama, når guder og magiske væsener tørner sammen i et af verdenshistoriens største musikalske kunstværker. Her kan du følge med Følg med på i opsætningen af Wagners "Ringen" i Odeon på enten Youtube: Odense Symfoni eller Facebook: Odense Symfoniorkester



De fire operaer kan ses og høres på følgende dage (dansk tidszone):



Rhinguldet: Tirsdag 29. maj kl. 19:30



Valkyrien: Onsdag 30. maj kl. 17



Siegfried: Fredag 01. juni kl. 17



Ragnarok: Søndag 3. juni kl. 15



Kilde: Odense Symfoniorkester - Det er en fin mulighed for os til at vise verden, hvad vi laver i Odense Symfoniorkester, og vi har lyst til at vise verden denne fortælling, for Ringen er noget helt specielt, siger musikchef Finn Schumacker.

Første klassiske møde

At kunne bruge Ringens fire operaer som pilotprojekt for en livestreaming er et drømmescenarie for Odense Symfoniorkester. “ Vi har længe kunnet tænke os at prøve livestreaming af, for vi tror, det er vigtigt ad den vej at få fat i et andet publikum end dem, som af sig selv køber billetter til vores koncerter. Finn Schumacker, musikchef i Odense Symfoniorkester - Vi har længe kunnet tænke os at prøve livestreaming af, for vi tror, det er vigtigt ad den vej at få fat i et andet publikum end dem, som af sig selv køber billetter til vores koncerter. Målet er helt sikkert at få dem til også at få lyst til at komme ind i koncerthuset eller Odeon og opleve en koncert, siger Finn Schumacker. At det er unge mennesker, som er mål for livestreamingen lægger han ikke skjul på. - Vi ved, at det er på pc'en, de unge i dag første gang stifter bekendtskab med klassiske koncerter, siger han, der til gengæld ikke har kvababbelse over for det publikum, der for længst har sikret sig billetter til operaerne i Odeon. - Jeg mener ikke, at de to oplevelser - at oplever Wagners operaer live eller se dem på sin pc - kan sammenlignes. At opleve operaen sammen med en masse andre og blive omfavnet af det musikalske univers er en helt anden oplevelse end at sidde alene bag sin skærm, så det er jeg ikke så bekymret for, siger musikchefen.

Fremtidig indtægtskilde