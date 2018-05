Håre Bjerge: Nogle løber for at få klaret hovedet. Få tømt tankerne ud. Andre løber for at få noget ind i hovedet. Det gjorde i hvert fald de løbere, der lørdag formiddag spænede rundt i Håre Bjerge sammen med inspektøren for Odense Bys Museer, Jakob Bonde. Han havde inviteret til oldtidsmotion og havde planlagt en rute, hvor der var noget at lære. Valget faldt på Håre Bjerge. På toppen af én af de tydelige gravhøje står den lille løbegruppe og puster lidt ud, mens de hører, hvad Jakob Bonde fortæller. Under deres fødder ligger tusinder af års historie. Højene er med tiden blevet større og større, fordi folkene i bronzealderen genbrugte dem. Når en ny afdød fortjente et gravmonument, lagde man dem oven på det eksisterende og dækkede dem godt og grundigt til.- Ja, vi står på en jordbunke, men den er opbygget af tørv. Man blotlagde store arealer for græs, og det har givet et goldt landskab, fortæller museumsinspektøren og fortsætter:- Når man byggede gravhøjene, ændrede man landskabet. Man har også brugt højene som pejlemærker for, hvor man var henne. Og den lille sti, der går dernede, kan sagtens tænkes at have været én, de også gik på, siger han om vores forgængere.

Historien er over alt omkring os, men det er de færreste af os, der ved, hvad vi skal kigge efter, når vi går rundt i vores lokale landskab. Ifølge museumsinspektøren er der masser af områder, hvor der gemmer sig gode historier. Gravhøjene er blot et fysisk eksempel på historien, men der er masser af oldtidshistorie, der ikke har efterladt sig et fysisk aftryk, og der kan det være rart at have en fagmand med ud på tur.At løbe rundt og kigge på historien er en lidt skæv måde at formidle historie på, men det er netop hele formålet.- Min fornemmelse er, at vi rammer nogle, der ikke ville være kommet, hvis vi havde lavet det som en gåtur. Det er anderledes, når man får spændt løbeskoene på, siger han.Ægteparret Palle Lohmann og Anne Mette Kristiansen havde taget turen fra Middelfart for at løbe med i Håre Bjerge.- Det er en fantastisk oplevelse for ben og hjerne. Det er jo de færreste, der ved noget om bronzealderen. Heller ikke mig, selv om jeg har læst historie, forklarede Palle Lohmann med et grin. Jakob Bonde vil næste år invitere til endnu en omgang oldtidsmotion. Han vil igen bestræbe sig på at finde et sted, hvor der er dokumenteret historie, og som ligger så tæt på hinanden, at man kan løbe rundt imellem stederne.