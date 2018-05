Mindst 26 syriske soldater og ni russiske soldater er dræbt i kampe mod Islamisk Stat, der fandt sted i Deir al-Zor provinsen tidligere på ugen.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Observatoriet, der fra et kontor i Storbritannien overvåger situationen i Syrien, siger, at Islamisk Stat angreb en gruppe syriske og russiske soldater i Deir al-Zor provinsen onsdag.

- 35 regeringstro soldater blev dræbt, heriblandt mindst ni russere. Nogle af russerne var regeringsstyrker, men ikke dem alle, siger lederen af Observatoriet, Rami Abdel Rahman.

Tidligere søndag meddelte det russiske forsvarsministerium, at fire russiske soldater er dræbt i kampe mod oprørsgrupper i provinsen, men nævnte ikke, hvornår det var sket.

Ruslands forsvarsministerium tilføjer ifølge nyhedsbureauet Interfax, at 43 oprørere blev dræbt i kampene.

Blodsudgydelserne skete, da "flere mobile terrorgrupper angreb syrisk regeringsartilleri om natten", skriver det russiske forsvarsministerium.

To russiske soldater blev dræbt på stedet. Fem andre blev såret og bragt til et russisk militærhospital. Her døde to af dem af deres kvæstelser, oplyser ministeriet.

Det russiske militær støtter Syriens hær i form af luftangreb og soldater.

Desuden er der gentagne meldinger om, at private russiske lejesoldater opererer på landjorden i Syrien.