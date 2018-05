Klokken 03.09 natten til søndag fik Fyns Politi anmeldelse om, at der var et indbrud i gang på Brogade i Svendborg.

Da politiet kom frem, viste det sig dog, at der blot var tale om et par unge mænd på 18 år, som havde kravlet op på et stillads for at drikke nogle øl. De blev bedt om at forlade stedet og sendt hjem med en sigtelse for gadeuorden. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.