Rands Fjord Rundt er blevet en klassiker for motionister og lokker med kuperede småveje på tværs af kommuner.

Fredericia: Grundlovsdag skyder Fredericia Cycle Club (FCC) for 38. gang motionsløbet Rands Fjord Rundt i gang. Der er udfordringer til både motionisten, der vil køre stærkt og langt og til familier, der vil have små og store med ud på to hjul.

Ruterne på 17 og 35 kilometer er de mindst krævende.

- Vi har nogle, som laver en hyggetur ud af det og møder op med long-john og en kasse øl, som de nyder undervejs. Og så er der dem, der gerne vil udfordres. Vi plejer at kalde ruten den danske udgave af Flanderen Rundt, for det passer meget godt med terrænnet, siger løbsleder Torleif Røberg fra FCC.

I 2017 introducerede klubben en 187 km rute.

- Vi oplever, at flere og flere efterspørger udfordringer udover det sædvanlige, og de 1.800 højdemeter gør denne rute til et af de sværeste motionsløb i Danmark, siger Torleif Røberg.

De to længste ruter går begge rundt i Elbodalen og til kuperet terræn nord for Kolding og vest for Vejle med bl.a. den klassiske Munkebjerg Bakke.

Første ryttere sendes afsted kl. 10 fra J.B. Nielsens Plads og de sidste ventes i mål kl. 18. Midt på dagen er starten for familieruterne, og på pladsen vil der dagen igennem være aktiviteter for tilskuere.

Overskuddet fra afvikling af løbet er blandt andet gået til etablering af den nye pumptrack-bane i Madsby og til indkøb af nyt arrangementstelt til klubben.