Klokken 01.31 natten til søndag blev Fyns Politi kaldt ud til Londongade i Odense, hvor en 20-årig mand opførte sig aggressivt til Havnekulturfesten. Den 20-årige puffede til en betjent, da han blev bedt om at dæmpe, hvilket resulterede i, at han blev anholdt og taget med på politigården, hvor han fik lov til at køle af. Den 20-årige blev løsladt senere på natten sigtet for gadeuorden. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.