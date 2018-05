Søndag morgen gik politiet igen ind på fristaden for at beslaglægge hash. De vil være til stede hele dagen.

Politiet rydder søndag morgen Pusher Street på Christiania. Det er således anden dag i træk, at gaden ryddes for boder, og hash beslaglægges.

Det bekræfter Københavns Politi.

Der er blevet fjernet nogle mindre pavilloner fra gaden, men der har ikke været så meget at rydde som lørdag morgen, lyder det fra politiet.

- De har ikke nået at bygge dem så meget op. Vi har fjernet, hvad der var, bekræfter politiet.

Politiet gik ind på Christiania søndag morgen og vil være til stede resten af dagen. Siden morgenstunden er en del hashboder blevet ryddet, skriver Københavns Politi på Twitter.

- En totenschlæger, kanonslag, to peberspray samt mindre beslag af hash og joints, skriver politiet, at de har konfiskeret.

Desuden er én person blevet anholdt på Christiania søndag morgen.

Aktionen sker efter, at politiet også lørdag morgen klokken 06.30 foretog en massiv rydning af Pusher Street.

Under lørdagens indsats fandt politiet flere gemmesteder med hash. Og der blev beslaglagt 259 gram hash, 125 joints og 297 gram skunk. Desuden fandt politiet forskellige hashprodukter.

Rydningen lørdag morgen skete mindre end ét døgn efter, at christianitterne valgte at åbne den berømte gade igen efter en midlertidig lukning, som christianitterne selv stod bag.

Pusher Street blev lukket tirsdag morgen og var lukket i tre dage frem til i fredags. På et internt møde besluttede christianitterne, at der var brug for at "sætte Pusher Street på pause".

Beslutningen blev truffet på baggrund af en udvikling omkring hashgaden, som ifølge christianitterne ikke er til fristadens bedste. Blandt andet mener man, at volden og den dårlige stemning er taget til.

Efter genåbningen af Pusher Street udmeldte politiet, at indsatsen mod hashhandlen vil blive optrappet på Christiania.

Politiet vil have en fast daglig tilstedeværelse og rykker deres patruljer helt ind på gaden, fortalte politidirektør Anne Tønnes til et pressemøde fredag.

- Målet med vores indsats er at komme den organiserede kriminalitet til livs og opnå en situation, hvor Christiania bliver et boligområde med en normal politibetjening, sagde hun.

Ved politiets indsats omkring Christiania fredag blev der beslaglagt cirka 2,3 kilo hash, 1,1 kilo skunk, 28 gram pot, 927 almindelige joints og 294 store joints.